Os ex-BBBs de 2023 resolveram acompanhar "A Fazenda 15". Após a campeã da edição, Amanda Meirelles, e a amiga, Larissa Santos, publicarem indiretas atribuídas a Cezar Black no reality da Record, Ricardo Alface defendeu o amigo em um desabafo.



“Pisar em cima de quem tá na merda é fácil (...) Pegar hype nessas situações é uma beleza”, reclamou o ex-BBB, que se tornou amigo de Black após o reality da Globo.

Parte da web apoiou Ricardo Alface e apontou que Amanda Meirelles e Larissa Santos estão esquecidas e em busca de fama. "As esquecidas do rolê querendo hype", analisou uma internauta. "Ai chegando perto da próxima edição do BBB e os mais recentes ex bbb começam a aparecer para aproveitar o resto do tempo de holofotes", ponderou outra.

"A planta que ganhou sem fazer nada agora querendo se aparecer com situações de outro reality. Amada segue o baile e aceita, ganhou por fanatismo de um bando de crianças desocupadas. Mérito por ser protagonista? Jamais", reclamou uma internauta.

Recentemente, Amanda e Larissa mandaram indiretas atribuídas a Black pela web. O ex-BBB e atual peão de "A Fazenda 15" vem sendo rejeitado pelo público, que promete a eliminação dele na primeira roça em que o enfermeiro for escalado.



"Quase um ano depois, eu recebo vídeos de pessoas que não validam minha vitória. Mas a resposta está aí. Inclusive, pessoas que entram em outros realities esperando ter resultados diferentes. Não adianta você mudar de programa se você continua sendo a mesma pessoa", ironizou Amanda Meirelles.

"A máscara de coitado indo com Deus", comentou Larissa.