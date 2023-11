Reprodução/Record TV A Fazenda 15: briga entre peoas cria tensão entre Kally e Galisteu

Adriane Galisteu precisou falar mais alto com os participantes de A Fazenda 15 durante a formação da roça desta terça-feira (28).

A noite gerou tensão entre Kally Fonseca e Jaquelline, Nadja Pessoa e Jaquelline, e precisou da intervenção da apresentadora duas vezes.





Após o voto de Yuri em Kally, a peoa resolveu não rebater as falas do influenciador para não levar uma "cala a boca" de Galisteu. "Eu vou amenizar aqui porque se eu começar a falar, você [Galisteu] vai mandar eu calar a boca e o programa tá ao vivo...", comentou a cantora.

Na sequência, a apresentadora fez questão de se defender pedindo para que os participantes se comportem quando ela pedir para eles deixaram ela seguir com o programa.

"Eu jamais vou mandar você calar a boca e nem ninguém", disse Galisteu.

