Reprodução/Record TV A Fazenda: Tonzão, Kally, Nadja e Radamés estão na roça; veja formação

A décima roça de A Fazenda 15 está montada! Tonzão, Kally Fonseca, Nadja Pessoa e Radamés receberam indicação, voto e sobraram na nova dinâmica, e agora disputam o voto do público. Radamés não participa da Prova do Fazendeiro desta quarta-feira (29) e está direto na berlinda.

O fazendeiro da semana, Cezar Black, indicou Tonzão para a roça, justificando a mudança de postura do rival após a dinâmica da Hora do Faro com a participação de Alicia X e da briga entre ele, Kally Fonseca e Tonzão.

Com a maioria dos votos, a cantora Kally foi a segunda a sentar no banquinho. O poder Laranja, de Yuri, multiplicou os votos dela, inicialmente 7, para 14.

Dono do Poder Branco, WL iniciou o Restam Dois, ou seja, os dois últimos participantes que sobraram iriam para a roça. Jaquelline salvou Shayan, assim Nadja e Radamés completaram a berlinda.

WL também pôde vetar o peão que não participará da Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (29). Ele vetou Radamés.

