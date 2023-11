Reprodução/Instagram Rachel Sheherazade e Danielle Winits curtem show de Taylor Swift juntas

Rachel Sheherazade e Danielle Winits marcaram presença no show de Taylor Swift em São Paulo na noite do último sábado (25) e curtiram a apresentação juntinhas.

A ex-peoa expulsa de A Fazenda 15 e a ex-esposa de André Gonçalves compartilharam vários vídeos nas redes sociais e revelaram uma proximidade.

Nos vídeos, eles trocaram elogios e a jornalista ainda convidou a atriz para jantar após o show.

Nesta semana no reality da Record, Danielle Winits apareceu de surpresa para mandar um recado para o ex-marido. Após a homenagem, o ator ressaltou o desejo de reatar o casamento.

"Ela apareceu no vídeo, e isso quer dizer que a gente tem uma chance de estar junto de novo, da nossa família continuar forte de novo. A maior felicidade, para mim, foi essa. Eu sempre fui casado. A gente se separou, acontece, mas a gente, provavelmente, vai ficar junto. Porque eu amo a minha família. Em nenhum momento, mesmo estando separado há 30 dias, eu fiz qualquer coisa que pudesse magoá-la", declarou ele.

