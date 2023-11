Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Tonzão critica Black por atitude com Kally: 'Sufoco'

Tonzão acordou cheio de críticas a Cezar Black em A Fazenda 15. O cantor não gostou da atitude do ex-BBB com a namorada durante o trato dos animais neste sábado (25).

O peão contou que acordou o rival para ajudar a cantora enquanto ela cuidava dos animais sozinha e na chuva.





"Se falar, vai ouvir! Vai ouvir um papo retão, não tem mais caô. Cadê a consciência de relacionamento? A mulher do cara na chuva no maior sufoco, tive que acordar ele pra ajudar", disse ele.

Tonzão ainda cutucou a relação dos dois. "Cadê o relacionamento, companheirismo? É só na hora de aparecer no VT do Rodrigo Faro? Agora vai ouvir também", completou.

