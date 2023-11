A Fazenda 15: dinâmica deixa Black com crise de choro e climão na casa

Durante a gravação do Hora do Faro, Tonzão ficou bastante magoado com algumas supostas "brincadeiras". Direto da despensa, nosso peão recebeu apoio dos Crias e Pôr do Sol 😔 #AFazenda #TeamTonzão



(Reprodução: PlayPlus) pic.twitter.com/GNBkEiX8N4