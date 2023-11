Reprodução/Record TV A Fazenda 15: André abre o jogo sobre reconciliação com Danielle Winits

André Gonçalves resolveu conversar com Cezar Black após uma briga sobre as atitudes do ex-BBB com a namorada na casa, Kally Fonseca.

Na ocasião, o enfermeiro provocou o ator dizendo que ele estava no edredom com Jaquelline e Márcia Fu, relembrando a confusão com Tonzão da manhã deste sábado (25).





"Só quis usar como exemplo de que não existia maldade da minha parte, assim como não existe maldade da sua parte", disse Black.

"Obrigado. Mas já não se trata mais de mim. Se trata de uma pessoa que não está na Fazenda, não está no jogo. E usar como referência a minha relação", respondeu o ator.

Black explicou que não sabia que existia uma relação e o ator esclareceu. "Pois é. Ela apareceu no vídeo, e a gente se separou antes de eu entrar aqui".

E o ex-BBB se desculpou: "Fica em paz. Nunca passou pela minha cabeça, até porque achei que você era solteiro. Me desculpe se atingiu você nesse ponto".

O ator então contou que, mesmo separado, ainda tem esperanças de reatar o casamento com Danielle Winits.

"Eu sou casado há sete anos. 30 dias antes de eu entrar aqui, a gente se separou. Temos uma família, temos um filho pequeno, por quem eu sou apaixonado. É o filho dela, que é meu filho. Tem outro filho de 15 anos dela, que é meu filho também. E eu tenho meus três filhos [biológicos]. No total, são cinco filhos, e eu sou apaixonado pela minha família. Mas entrei aqui solteiro. Ela apareceu no vídeo, e isso quer dizer que a gente tem uma chance de estar junto de novo, da nossa família continuar forte de novo. A maior felicidade, para mim, foi essa. Eu sempre fui casado. A gente se separou, acontece, mas a gente, provavelmente, vai ficar junto. Porque eu amo a minha família. Em nenhum momento, mesmo estando separado há 30 dias, eu fiz qualquer coisa que pudesse magoá-la", declarou André.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: