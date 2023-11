Reprodução/Record TV A Fazenda: Kally fica aos gritos após ser xingada por Márcia

O clima ficou tenso em A Fazenda 15 após a gravação do Hora do Faro nesta sexta-feira (24). Kally Fonseca ficou aos gritos com Márcia Fu após a ex-jogadora de vôlei a chamar de 'filha da p*ta'.

"Minha mãe morreu! Você chamou minha mãe de quê?", gritou a cantora enquanto batia nos objetos e era acalmada pelos aliados.





Tudo começou quando Kally foi esclarecer uma brincadeira que fez com Tonzão, que antes da discussão entre elas, chorou na despensa.

"Eu tive uma brincadeira aqui com Tonzão, foi uma brincadeira de 5 reais, não foi para diminuir ninguém, não. E eu já pedi desculpas a ele", disse a peoa.

"Mas ele está se sentindo diminuído", comentou Márcia. "Eu já pedi desculpas a ele, não é da sua conta", respondeu Kally exaltada.

Na sequência, as duas trocaram ofensas e foram separadas pelos aliados.

Kally ficou no quarto sendo acolhida por Cezar Black chorando pelo ocorrido.

