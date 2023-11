Deolane e Déborah Albuquerque: 'Bafuda'

Deolane foi uma das participantes mais caóticas de "A Fazenda 14". Ela rivalizou com Débora e com a campeã Bárbara Borges. Uma briga, com a ruiva, marcou o reality. Em uma dinâmica, a esposa de Fofinho entregou a placa de mau-caratismo para a advogada. Sem papas na língua, Deolane rebateu, relembrou do caso do leite condensado escondido pela rival, e as duas começaram a brigar cara a cara. Foi aí que a ruiva chamou a ex de MC Kevin de "bafuda". Débora usou tal apelido outras vezes para Deolane e ele viralizou.