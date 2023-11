Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Márcia Fu e Radamés ficam ao gritos durante briga: 'Covarde'

A gravação do Hora do Faro gerou uma discussão generalizada em A Fazenda 15. Márcia Fu e Radamés ficaram aos gritos na sede.

A peoa discutia com Shayan, quando o ex-jogador de futebol se intrometeu e deu início na gritaria.





"Engraçado, melhor coração, né, Márcia? Você disse que não sentia verdade nele e agora ele tem o melhor coração... O que é que você sabe da minha vida lá fora?", disparou ele.

"Quem começou foi você. Você falou que tem pena dos meus amigos lá fora", rebateu ela. "Fala o que você sabe da minha vida", respondeu ele.

Apontando o dedo para o peão, ela continuou: "E o que você sabe dos meus amigos? Quem é você pra saber? Não sei nada de sua vida, quem sabe é você".

Após baterem boca sobre a vida pessoal de cada um, Márcia declarou: "Vai começar o VT dele! Eles podem falar de mim, eu não posso falar nada".

"Você distorce tudo, Márcia", disse ele. E ela rebateu: "Vai ver se eu tô na esquina. Solta meu anjo, meu filho. Você tá sendo um covarde. Covarde! Covarde!".

🔥 PEGOU FOGO! Márcia Fu e Radamés discutiram feio após o Faro. Enquanto é chamado de "covarde", o jogador acusou Márcia Fu de ter apontado coisas sobre sua vida pessoal na dinâmica. #AFazenda pic.twitter.com/UT39QeygQL — Antenados (@canalantenados) November 17, 2023





Na sequência, se iniciou uma briga entre Márcia e Alicia X, quando a influenciadora pediu para a ex-jogadora de vôlei para de falar do Paiol.

"Cala essa boca malvadinha sua. Cuidado, viu? Essa historinha lá fora não tá colando", disse Márcia.

"Isso é uma ameaça? Se tem uma coisa que não tenho é medo de você", rebateu Alicia.

Depois, Márcia se incomodou: "Não grita comigo que eu não sou da sua turminha".

"Que turminha?", questionou Alicia. "Turminha de merda", respondeu a peoa.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

🔥 A TRETA CONTINUA! Alicia X diz para Márcia Fu parar de falar do Paiol. A jogadora dispara: "Cala essa boca malvadinha! Se não sabe brincar, sai do parquinho!"



Márcia: "Cala essa boca malvadinha sua. Cuidado, viu? Essa historinha lá fora não tá colando!"



Alicia: "Isso é uma… pic.twitter.com/jNkFS9OuLp — Antenados (@canalantenados) November 17, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: