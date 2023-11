Reprodução/Record TV A Fazenda 15: peão deve entrar para lista de rejeitados; veja parcial

Nesta quinta-feira (16) mais um peão se despede de A Fazenda 15. Márcia Fu, Lucas Souza e Sander estão disputando os votos do público para ficar na casa.

Segundo a parcial da enquete do iG Gente, das 18h, a peoa está salva da berlinda com 53,8% dos votos. O ex de Jojo Todynho vem na sequência com 42,4% e também deve permanecer no programa.





Já Sander deve entrar para a lista de rejeitados da edição. Na enquete, o cantor possui apenas 3,8% dos votos do público.

Vale lembrar que, inicialmente, Jaquelline também participava da roça da semana, porém, a peoa saiu vencedora da Prova do Fazendeiro.

Aproveite para votar:

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: