Reprodução/Record - 16.11.2023 A Fazenda 15: Márcia Fu, Lucas Souza ou Sander? Veja quem sai

Falta pouco para mais um peão deixar A Fazenda 15. A roça está formada por Márcia Fu, Lucas Souza e Sander.

De acordo com a parcial da enquete do iG Gente das 22h, a peoa não corre o risco de ser eliminada. Com votos para ficar, ela 53,9% do favoritismo do público.





Quem vem logo atrás é Lucas, com 42,5%. Sendo assim, o eliminado da semana será Sander, com apenas 3,6% dos votos.

Vale lembrar que, inicialmente, Jaquelline também participava da roça da semana, porém, a peoa saiu vencedora da Prova do Fazendeiro.

