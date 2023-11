Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Kally bate panela para acordar peões: 'Tá de noite já'

Kally Fonseca não gostou nada de ver os colegas de confinamento passando a tarde toda dormindo em A Fazenda 15 e resolveu tomar uma atitude.

A peoa entrou no quarto batendo panela e acordando todo mundo.





"Tá de noite já", avisou ela, com a reclamação dos peões.

🗣 Eita povo morto! Kally bateu panelas para acordar os peões: "Tá de noite jááááá!" #AFazenda pic.twitter.com/4EKvBOxaMz — Antenados (@canalantenados) November 13, 2023





Dormindo na sala, Márcia Fu também foi afetada pelo panelaço. "Ai, Deus, me dê paciência", disse ela antes de sair para a área externa da casa.

Já na dispensa, Kally reclamou: "Fazer punição e dormir o povo sabe aqui. Nunca vi", comentou sozinha.

🔥 Márcia Fu acordou com o barulho da bateção de panela: "Ai, Deus, me dê paciência!" #AFazenda pic.twitter.com/q7amjrMy5p — Antenados (@canalantenados) November 13, 2023





