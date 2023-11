Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Cezar Black tira a camisa e faz dança sensual para Kally

Cezar Black protagonizou uma cena quente para Kally Fonseca na manhã desta quinta-feira (9). Após ordenhar a vaca, o peão cortou lenha e resolveu atiçar a peoa.

Descamisado, o ex-BBB sensualizou enquanto realizada a tarefa. "Quer vir, Kally? Olha aqui", disse ele.





"Ele vai tirar a camisa, Kally", brincou Alicia X que gravava o momento.

"Ai, meu Deus. Lindo, ai, vou desmaiar", comentou a cantora. "VTzeiro, meu Deus do céu... esses dois", riu X.

"O donzela, vou cortar lenha para você", declarou Black. "Corte... seu sedutor de Taubaté", respondeu a peoa.

