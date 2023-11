Reprodução Simioni se recusa a falar de briga com Carioca; entenda a confusão

A ex-participante de "A Fazenda 15" Kamila Simioni causou uma confusão nos bastidores da Record após brigar com o humorista Márvio Lúcio "Carioca". Nesta sexta-feira (3), a peoa se recusou a comentar o conflito com o dono do programa "Porteiro Cast".



Segundo o jornalista Ricardo Feltrin, Kamila Simioni se ofendeu com uma brincadeira promovida pelo humorista. "Gente, hoje tô recebendo aqui nossa convidada, uma mulher querida, admirável, mulher forte, confiável…", dizia Carioca, enquanto a câmera focava na ex-peoa.

Ao final da frase, Carioca debochou: "Olha, gente, eu tô dizendo tudo isso para a minha mãe… Mãe, quero mandar um beijo pra você!". Kamila Simioni não gostou da brincadeira, se levantou e deixou o programa.

A situação ficou tensa e a ex-participante se recusou a continuar a gravação. Entretanto, foi lembrada que participar do "Porteiro Cast" é uma cláusula do contrato para integrar o elenco de "A Fazenda 15" e a quebra poderia gerar multa.

O jornalista Ricardo Feltrin detalhou que mesmo contrariada e de cara fechada, Kamila Simioni gravou o programa.

Nesta sexta-feira (3), a ex-peoa participou do programa de Lucas Selfie, o "Selfie Service". Na transmissão, ela se recusou a responder sobre a briga com Carioca.

"Simioni, é verdade que você ficou brava com o Carioca?", perguntaram. A peoa não respondeu e ficou alguns segundos em silêncio, até que Selfie a liberou para não comentar o assunto. "Vamos para a próxima", disse a empresária.

🚨VEJA: Simioni se recusou a responder sobre o Carioca, que supostamente, a treta entre eles teria sido o motivo do quadro Sofázenda não ter ido ao ar no programa de ontem. pic.twitter.com/ZztKE9zQ3K — Central Reality (@centralreality) November 3, 2023





