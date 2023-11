Divulgação A Fazenda 15: nas primeiras horas, peoa dispara e deve ficar com folga

Parece que tem peoa favorita na sexta roça de A Fazenda 15. Nadja Pessoa, Jenny Miranda e Márcia Fu estão enfrentando os votos do público para se manterem no reality.

Segundo a parcial das 7h30 do iG Gente, a ex-jogadora de vôlei deve ficar com folga entre as rivais de berlinda. Nas primeiras horas, ela já conta com 68,9% dos votos para seguir no jogo.





Já Nadja vem na sequência com 21,6%. Sendo assim, a mãe de Bia Miranda deve ser a próxima eliminada do programa, com 9,55.

Quem você quer que fique em #AFazenda ? — iG Gente (@iggente) November 2, 2023





