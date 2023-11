Reprodução/ PlayPlus A Fazenda 15: Jaque chora e Nadja recusa tarefa em delegação de Shayan

O primeiro dia de Shayan como fazendeiro da semana rendeu uma briga em A Fazenda 15. Durante a delegação, Jaquelline e Nadja se incomodaram com o peão.

Nadja pediu para não fazer a câmera-trato por estar na sexta roça da edição. Assim, Shay colocou Alicia X no seu lugar.





"Vou para a roça, querido, pode ser que nem volte hoje", disse ela.

Jenny ainda cutucou: "Tomara que não volte, não respeita a delegação".

Já Jaquelline não aceitou ter sido colocada para fazer o lixo. De volta na casa, a peoa chorou e criticou o peão.

"Eu não vou fazer, eu gosto de fazer bicho, ele fez de propósito, de implicância", disse.

Ao escutar a reclamação, Jenny contou para Shay que a rival não executará a tarefa.

. @JaqueGrohalski cai no choro após ser colocada para fazer o lixo essa semana. "Ele fez isso de implicância comigo, ele que levante e faça", diz a peoa.👀🔥



