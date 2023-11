Reprodução/Record TV A Fazenda 15: brigas por absorvente e carne azeda marcam roça; veja

Nesta terça-feira (31) mais uma roça foi montada em A Fazenda 15. Jenny Miranda, Nadja Pessoa, Shayan e Márcia Fu conquistaram votos e estão na berlinda. Nadja não participa da Prova do Fazendeiro.

O fazendeiro Lucas Souza indicou Jenny Miranda diretamente para a roça. O peão justificou o voto por ela incitar a violência e por ser mentirosa, segundo ele.





Antes da decisão do Poder Laranja, Nadja Pessoa foi a peoa mais votada com oito votos. Sander entregou o poder para Tonzão, o privilégio deu a chance dele anular quatro votos e fazer com que os peões votassem em outras pessoas. No final, a peoa seguiu na roça com nove votos.

Nadja, por sua vez, puxou Shayan para o terceiro banquinho.

Detentor do poder Branco, Sander pôde indicar o quarto roceiro e declarar o veto da prova do fazendeiro. Assim, ele colocou Márcia Fu e vetou Nadja da dinâmica.

