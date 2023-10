Reprodução/Instagram Rachel Sheherazade se emociona ao mostrar presentes que recebeu de colegas de confinamento

Rachel Sheherazade começou a desfazer as malas que levou para a sede de A Fazenda 15, da Record TV, e descobriu alguns presentes que recebeu das colegas e aliados de confinamento. Em vídeos compartilhados nos Stories do Integra na noite deste sábado (21), a jornalista conta que “caiu no choro” ao encontrar as lembranças.

"Estou aqui desfazendo minhas malas que vieram da Fazenda e olha só a surpresa que eu tive. Numa das minhas malas, olha o que eu encontrei: esses brincos! Adivinha de quem são? Da minha branquinha de neve, da Jaque, que fez a minha mala. E mais uma surpresa que eu recebi do meu grupo pôr do sol: de quem é esse chapéu? A Kally! Minha loura linda. Gente, eu caí no choro. Quando eu vi esses presentes que as minhas amigas mandaram para mim, eu caí no choro, saudade do meu grupo, saudade das minhas meninas, saudade de abraçar e beijar a Jaque e a Kally. E saudade dos meus meninos também, o André e o Lucas”, disse ela.

Então, a comunicadora aproveitou para pediu ao público que acompanhassem os amigos que ficaram e ajudassem a “eliminar de forma justa” as rivais que continuam no reality.

“Vamos torcer muito por eles. Meu coração está com eles, cheio de saudade e de amor. Vamos fazer de tudo para eliminar, de forma justa, a Simioni, a Nadja, a Jenny, e todas as pessoas do grupão, pessoas maldosas que estão jogando o jogo sujo, que querem eliminar os concorrentes não pelo julgamento do público. Eu não fui eliminada pelo julgamento do público."

Ela continua dizendo que foi vítima de sabotagem: "Elas tiraram de vocês o direito de me julgar lá na cadeira da roça, me tiraram por sabotagem. E querem tirar os meus amigos também por sabotagem porque jogo justo é tudo que eles não sabem fazer. Então vamos continuar lutando para que o grupo pôr do sol chegue até a final, vamos fazer justiça. Eu estou aqui triste, cabisbaixa, acompanhando de longe os meus amigos e a jornada deles que agora virou meu sonho também”, afirmou.

