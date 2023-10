Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Lucas abre o jogo sobre envolvimento com Jaquelline

Na tarde desta terça-feira (17) Kally Fonseca colocou Lucas Souza contra a parede para abrir o jogo sobre o envolvimento com Jaquelline em A Fazenda 15.

Os peões se beijaram durante a festa Brasil, no final de semana, dormiram juntos com direito a edredom e ainda trocam carinhos pela casa.





"Tu quer isso mesmo?", questionou a cantora.

Sem rotular, ele revelou: "É inesperado pra mim, eu não esperava isso, mas tô deixando rolar".

"Tá gostando?", continuou Kally. "Tô gostando! Tô gostando", declarou. "Tá mesmo? Jura né?", apertou ela. "Tô", garantiu ele.

