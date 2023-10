Ex-namorado

Primeira eliminada da edição, Nathalia Valente se envolveu em uma polêmica com o ex-namorado, Kaio Viana. O influenciador expôs mensagens da peoa prometendo não beijar ninguém no programa, mas a participante se envolveu com Yuri Meirelles logo no começo do confinamento. Viana ainda acusou Nathalia de tentar traí-lo com Neymar e acabou se envolvendo em uma briga com a mãe da ex-namorada.