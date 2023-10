Reprodução/ PlayPlus A Fazenda 15: Yuri é acusado de machismo por decisão de indicação

Neste domingo (15), Yuri revelou quem vai indicar para próxima roça de "A Fazenda 15". O peão, que é o fazendeiro da semana, explicou o motivo da decisão para os aliados e acabou sendo criticado por internautas, que consideraram a fala machista.

"Estou achando que vou na Kally", iniciou Yuri. Em seguida, ele explicou a decisão: "Eu não estou gostando desse bagulho dela, toda vez que ela embraza, ela fica de malícia e intimidade com os caras".



WL, Lily Nobre e Tonzão, que estavam na conversa concordaram com Yuri. Eles disseram que a cantora não faz por mal, mas o modelo pontuou: "Toda hora é chato".







Alguns internautas, no entanto, criticaram a decisão de Yuri e categorizaram o motivo da indicação como "machismo". "Ele vai ser machista com ela e ela vai reverter a rejeição", disse um usuário do Twitter. "Engraçado que o Yuri acha que a Kally fica com graça com os homens da casa mas não fala isso na cara dela né. O esporro que ele ia levar! Assim, ele poderia aparecer na edição né...", escreveu outro.



Mais internautas comentaram a fala de Yuri:



Ele querendo levantar uma pauta de assédio que não existe. — jesss🧚‍♀️ (@paimonSuprema) October 15, 2023





Que justificativa fula , meu Deus kkkkkkkk fale sobre o jogo meu fi , não sobre oque ela faz quando está bebada — Jean Santos (@jeansantos1998) October 15, 2023









A berlinda será formada na próxima terça-feira (17). Yuri indicará um peão direto para roça, os outros serão definidos pelo voto da sede, resta 1 e "puxada" da baia.



+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente