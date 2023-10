A Fazenda 15: roceira detona Jenny e Rachel gera discórdia na noite

Grupo

Ainda indignada com a atitude de Jenny, Márcia afirmou quem compõe o grupo dela no jogo: "Meu grupo é o Colorado e os porquinhos". "Já já um [integrante] do próprio grupo faz uma travessura com você, com uma coisa que ele já sabe sobre você, então tome muito cuidado com o que vocês falam", aconselhou.