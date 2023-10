Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Jaque e Kally se exaltam em briga pós roça

O clima esquentou na tarde desta quarta-feira (11) em A Fazenda 15 entre Jaquelline e Kally Fonseca. As peoas bateram boca sobre a formação da roça.

Tudo começou quando a Fazendeira da semana comentou com a cantora e Nadja que não gostou quando Rachel escolheu Yuri Meirelles e Simioni para serem votados, por conta da detenção do Poder do Lampião.





Para Jaque, a jornalista deveria ter escolhido os participantes do Paiol. Porém, Kally não gostou do fato de que o amigo, Cezar Black, poderia ser votado e a discussão começou.

"Quem recebe as coisas que tem que decidir", disse Kally. "Não é quem recebe as coisas não, é jogada. Tem que pensar que eles estão jogando, meu amor", opinou a Fazendeira.

"Mas são pessoas que estão do meu lado, eu não quero ver na roça", rebateu Kally. "Mas não estão do meu [lado]", disse Jaque.

A cantora contou que prefere tirar os integrantes do grupão antes dos outros confinados. "Então vai ter que chegar uma hora que você vai ter que escolher, ou eu ou eles", declarou a ex-BBB. "Primeiro você, segundo eles", respondeu Kally.

🔥 Kally: "Eu quero por perto quem acho que vai me defender!"



Jaque: "Quem tá com todo mundo não tá com ninguém."



Kally: "Estou com pessoas que gostam de mim e ponto. Desde o início sei quem não gosta de mim."



Nadja: "Não discute não, Jaque."



Kally: "Eu vou defender quem eu… pic.twitter.com/YX6lwKAH5X — Antenados (@canalantenados) October 11, 2023





Kally disse que o grupo dos crias não defenderia Jaquelline, diferente dela. Nadja refutou e alertou que ela poderia ser a próxima a receber os votos dos peões. Assim, a cantora afirmou que a amiga estava sendo influenciada pelos outros, inclusive Nadja.

"Você está acostumada a ser paparicada", contou Jaque. "Paparicada não, meu amor", rebateu Kally.

"Faz seu jogo então", afirmou Jaquelline. "Não, Kally, a gente está falando de outra coisa", afirmou Nadja. "Por que eu falo com outras pessoas?", questionou Kally.

"Não... quem está com todo mundo não está com ninguém", disse a Fazendeira.

Kally então pediu para ela não fazer mais "piadas" e a fala estressou Jaquelline. "A boca é minha e eu falo o que eu quiser", rebateu.

"Não fale mais", rebateu Kally. "Ela se doeu, dá show gratuito aqui dentro", disse Jaquelline.

"Espero que não repita, essa piada", pediu a cantora. "Isso não é piada, você está se doendo com a minha opinião. O que quiser falar, eu falo na cara", rebateu.

🔥 Nadja: "Ela confiou em você, Kally."



Jaque: "Eu não sou palanque pra você subir e fazer show! Aquele dia você fez a mesma coisa."



Kally contou que, naquele dia, algumas pessoas estavam na cozinha e contaram para a peoa que Jaque estava fazendo piadinhas sobre ela.



Nadja:… pic.twitter.com/00xQtD4eBm — Antenados (@canalantenados) October 11, 2023





