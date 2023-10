Reprodução/ PlayPlus 'A Fazenda 15': Jenny causa nova punição em menos de 24 horas

Os peões de "A Fazenda 15" levaram duas punições em menos de 24 horas. Após Shayan causar a consequência, na madrugada desta terça-feira (10), Jenny infringiu uma regra e fez com que os colega de confinamentos ficassem 48 horas sem pão.



Nesta manhã, a sirene disparou na casa e, logo depois, a punição foi anunciada. A Jaquelline, então, leu o aviso: "Segundo a página 25 do Manual de Sobrevivência, é proibida a troca de qualquer peça de roupa dentro dos reservatórios, assim como entrar com roupas sobressalentes, toalhas no corpo ou na cabeça, roupão, cobertores".



Jenny acabou colocando o biquíni enquanto estava no banheiro, o que é proibido. A peoa, no entanto, tentou se defender: "Mas eu não troquei de roupa dentro do negócio, eu só tirei a blusa, eu estava de top. Tirei porque eu estava com calor, mas eu estava de top. Eu tirei a blusa de frio dentro do banheiro porque me deu dor de barriga, eu estava suando". Ela ainda pediu desculpas.











