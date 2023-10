Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Jenny chora após esquecer Sander no resta um: 'Não vi'

Assim que a formação da roça acabou em A Fazenda 15, os peões questionaram Jenny Miranda sobre a presença de Sander na berlinda .

A influenciadora tinha o cantor, Nadja Pessoa, Lucas Souza, Sander, Kally Fonseca e Rachel para salvar na dinâmica e, assim, salvou Nadja.

O ocorrido causou discórdia entre as aliadas. Kamila Simioni cobrou a amiga sobre o caso e ela justificou: "Não vi ele. Para mim, só tinha sobrado o Lucas".

"Tem que prestar atenção", declarou Simioni.

CLIMÃO💥| Jenny está se explicando que não viu o Sander e depois ela começa a chorar #RoçaAFazenda #AFazenda #AFazenda15 pic.twitter.com/rRvuyk9Eoz — Brenno De Moura  (@mbrenno_) October 4, 2023





