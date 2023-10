Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Advogado de Rachel comenta processo contra Cariúcha

Até o advogado de Rachel Sheherazade entrou na briga entre a peoa e Cariúcha. A cantora acusou a jornalista de racismo durante a formação da roça em A Fazenda 15.

No perfil do X, antigo Twitter, André Fróes de Aguillar comentou o processo que sua cliente afirmou que faria.





"Vou ter que enfrentar dois advogados dos bons, segundo a participante! Aff! Tadinha vai morrer numa grana! Rachel já está tudo pronto", escreveu ele.

Após receber um voto da jornalista, a cantora relembrou uma das brigas entre elas. Segundo a peoa, Rachel teria pedido para ela não cuspir nela para "não contrair nenhuma doença". Porém, durante a exibição do VT, a produção do programa mostrou que Rachel nunca falou tal coisa para a rival.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Vou ter q enfrentar dois advogados dos bons segundo a participante! Afff! Tadinha vai morrer numa grana! @RachelSherazade já está tudo pronto! pic.twitter.com/w9z0lxK6yo — Fróes - André Fróes de Aguilar (@andrefroes) October 4, 2023





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: