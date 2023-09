Reprodução/Record TV A Fazenda 15: fazendeiro Yuri decreta indicação de peoa na roça

Nesta terça-feira (26) é dia de formar a primeira roça de A Fazenda 15. O fazendeiro da semana, Yuri Meirelles, decretou a sua indicação para esta noite.

Em conversa com Lily Nobre e Nathalia Valente, o modelo afirmou que mandará Rachel Sheherazade para a berlinda devido aos atritos dela com os outros grupos formados na casa.





Yuri contou que estava na dúvida entre a jornalista e André Gonçalves, mas optou por ela, já que o ator mostra uma melhor convivência com os participantes.

"Tô querendo tacar o André porque ele sumiu, não interage com ninguém e apareceu só agora... Foi o único que não fechou o esquema de fazer a arrumação da casa, e a Rachel entra na dele também", disse o fazendeiro antes de decretar o voto em Rachel.

