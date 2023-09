Reprodução/Record TV Paiol A Fazenda 15: enquete entrega finalistas para entrar na sede

É nesta quinta-feira (21) que quatro novos participantes entram na casa de A Fazenda 15. Duas mulheres e dois homens do Paiol disputaram as vagas e o voto do público.

De acordo com a parcial da enquete do iG Gente das 18h, Nadja Pessoa e Lumena Aleluia vão ganhar uma segunda chance no reality com 34,1% e 32,4% dos votos, respectivamente.





Já para o elenco masculino contará com Cezar Black, com 43,7%, e Igor Freitas, com 22,1% dos votos.

Além da entrada na casa, os participantes terão uma missão importante para a prova do fazendeiro, que acontece ao vivo nesta quinta-feira (21).

