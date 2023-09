Reprodução/ Record Shay, Erick e Cezar Black conversam no paiol

Cezar Black, Shay e Erick tiveram uma conversa picante no paiol de "A Fazenda 15". Os paioleiros comentavam que as regiões íntimas dos homens seriam do mesmo tamanho do pé, quando o ex-Casamento Às Cegas revelou quanto calça. A revelação chamou atenção dos colegas de confinamento.



"O pai do Shay é muito grande", diz um participante. Shay, então, revela que calça 45. Os paioleiros ficam surpresos e o ex-Casamento Às Cegas diz: "Eu tenho 1,96 m.... assim o pé não ia segurar".



Shay faz parte dos 10 paioleiros que diputam 4 vagas em "A Fazenda 15". O público quem decide quem deve subir à sede nesta quinta-feira (21).



No Paiol, os participantes estão comentando sobre medir o pênis de acordo com o tamanho do pé. Shay revela que calça 45. #AFazenda #AFazenda15 pic.twitter.com/4kWkJxgih4 — Antenados (@canalantenados) September 21, 2023













