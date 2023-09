Suruba e penetração: peoas fazem revelações sexuais em 'A Fazenda 15'

Cariúcha ainda falou que aproveitaria se peões tivessem relações no reality e Record corta sinal

Em uma conversa sobre relações sexuais no reality, Cariúcha disse: "Se tivesse um casal transando o dia inteiro aqui, sabe o que eu ia fazer? Ia colar do lado da cama e....". Ela, então, fez movimentações com o quadril. Os peões riram e o sinal do PlayPlus foi cortados.