Ex-namorado diz que Nathalia prometeu não beijar em 'A Fazenda 15'

O primeiro beijo de "A Fazenda 15" já aconteceu e incomodou gente de fora do reality. Na madrugada desta quarta-feira (20), Nathalia Valente e Yuri Meirelles trocaram beijos embaixo do edredom. Após a cena repercutir, o ex-namorado da influenciadora, Kaio Viana, comentou que ela teria prometido que não ficaria com ninguém no programa.



Nos comentário de uma publicação da página do Instagram Alfineteiteen, Kaio Viana contou que Nathalia foi atrás dele antes do confinamento e pediu desculpas. "Falou 'depois que eu sair de lá, quero que a gente converse e se acerte'", detalhou ele.



O influencer ainda disse que a tiktoker pediu para ele reservar um hotel para os dormirem juntos antes do confinamento para o reality e fez uma promessa que logo foi quebrada. "Falou 'te amo e não vou ficar com ninguém lá dentro' kkkkk Ainda bem que eu não acreditei, mas, mesmo assim, mantive meu apoio aqui fora como prometi... Enfim, as pessoas são desse jeito", completou Kaio.



Nos stories do Instagram, Kaio reforçou a promessa feita pela ex-namorada e mostrou prints de conversas com declarações de Nathalia. "Saiba de uma coisa, não vou ficar com ninguém lá dentro. Eu também te amo. Não esquece de mim também", afirmou a peoa na troca de mensagens.

"Enfim, quando acabar o reality ela está aqui batendo na porta para pedir desculpas mais uma vez [risos]. Ainda bem que não acreditei nisso e segui minha vida", completou Viana na postagem. Veja abaixo:

