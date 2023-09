Reprodução/Record TV A Fazenda 15: chorando, Sheherazade diz que pensou em desistir do reality

Na tarde desta quarta-feira (20), Rachel Sheherazade teve uma crise de choro em A Fazenda 15 . A peoa afirmou que está com saudade dos filhos e pensou em desistir do reality.

Consolada por Márcia Fu, Jaquelline, Lucas Souza e Henrique, a jornalista explicou que está se sentindo excluídas dos grupos que estão se formando na casa.





"Vocês tem naturalmente afinidade, isso leva vocês a se protegerem. Tem o pessoal que se conhece de fora, da internet. Tem um grupo que já está se arrumando pra se defender, ter em quem votar. Vai ter uma hora que uma pessoa que eu gosto vai votar em mim, não só ela, o grupo dela, isso leva a gente a se sentir mais frágil", disse.

A ex-jogadora de vôlei conversou com a amiga. "Tem dias que a gente tá cansada, adoecida. Tem dias que o outro pisa na gente e a gente engole".

"Vai começa as intrigas, inimizadas, a gente vai se separar um do outro. Vai ficar mais difícil emocionalmente falando. Se já tá difícil pela saudade logo no comecinho... a disputa vai acirrar cada vez mais, as desavenças, vai ser mais difícil a convivência. É um jogo fascinante, mas assustador", desabafou Rachel.

Márcia "ameaçou" a jornalista caso ela bate o sino e desista. "Que decepção contigo. Não gostaria de escutar isso de você".

"Pensei muito em sair logo. Mas tô tentando olhar o lado bom da coisa ruim. Se eu for ser votada e eu for pra roça pela mão dessas pessoas... Se doeu em mim eu ser apontada numa primeira dinâmica, imagina receber voto de quem eu não imagino", explicou Sheherazade.

