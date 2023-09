Reprodução/Record TV A Fazenda 15: Record exclui Deolane de abertura com momentos marcantes

Deolane Bezerra foi deixada de lado logo no primeiro VT de A Fazenda 15 . A produção preparou uma edição com momentos marcantes das edições anteriores e excluiu a advogada.

Diante das polêmicas e brigas, a equipe relembrou cenas de Jojo Todynho, Andressa Urach, Gretchen, entre outros nomes que marcaram o programa.





Nas redes sociais, os internautas não deixaram de notar a ausência da ex-participante.

Deolane vai surtar com ela na abertura mostrando a roça falsa KKKKKKKKK #EstreiaAFazenda — Durval Júnior (@durvissjr) September 20, 2023





Morrendo que não passaram nenhuma imagem da Deolane kkkkk #EstreiaAFazenda — Rurik (@syraxfyre) September 20, 2023









a record tem PAVOR da deolane kkkkkkkkk a mona simplesmente protagonizou a temporada anterior todinha e eles não colocaram UM momento dela nesse VT de hoje — lucas (@anifolls) September 20, 2023





