Reprodução/Instagram - 24.08.2022 Lily Nobre e os pais Adriana Bombom e Dudu Nobre





Lily Nobre, filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre, foi confirmada em "A Fazenda 15" e mexeu com a web nesta quinta-feira (14). Logo após o anúncio, a jovem, de 21 anos. se tornou um dos assuntos mais comentados das redes sociais devido ao meme que nasceu em 2010, quando Adriana Bombom supostamente esqueceu a menina em um churrasco.

Há 23 anos, Bombom teria ido para um churrasco com as filhas Lily e Thalita, de 7 e 6 anos, respectivamente, na época. De noite, a famosa, então, resolveu buscar um casaco em casa para as crianças, mas só teria retornado ao evento no outro dia. O caso repercutiu e virou um meme atemporal, resgatado nesta quinta.





"Dessa vez a diva foi lembrada", comemorou um internauta. "Icônico demais esse meme", se divertiu outro. "Que mãe desnaturada.. esqueceu no churrasco e agora nesse manicômio de programa", ironizou outro.

🚨 Lily Nobre é CONFIRMADA em #AFazenda15



Filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre, a esquecida no churrasco tentará chegar mais longe que a mãe na busca pelo grande prêmio. Torcerão pela rapper? #AFazenda15 pic.twitter.com/AdldKMXcDV — Panela Reality ™ 🥘 (@panelareality) September 14, 2023

















Olivia Nobre, a Lily Nobre, comentou a ida para o reality. "Minha expectativa está bem alta. Espero que a galera me conheça mais, então, vocês não perdem por esperar. Vai ser incrível", disse a filha de Bombom.

Além de Lily, nomes como Yuri Meirelles, Sander Mecca e Rachel Sheherazade estão confirmados em "A Fazenda 15", que estreia dia 19 de setembro.