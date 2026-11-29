Instagram/@brunagriphao Bruna Griphao usa figurino de Anitta em minidesfile do Salgueiro

Bruna Griphao participou do minidesfile do Acadêmicos do Salgueiro, realizado na noite de sábado (28), na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro.

Musa da agremiação, a atriz acompanhou o ritmo da bateria e apresentou um figurino emprestado pela cantora Anitta. A roupa já havia sido usada pela artista nos Ensaios da Anitta – Signos, em janeiro deste ano.

Nas redes sociais, Bruna agradeceu à amiga pelo empréstimo e explicou a relação dos elementos presentes no look com o próximo enredo da escola.

"Cheguei meu @salgueirooriginal", escreveu a atriz ao compartilhar registros da apresentação.

Na sequência, ela falou sobre a representação do bode, elemento que compunha a produção. "O bode, guardião das encruzilhadas, representa a força, o mistério e a proteção dos caminhos sagrados. Sob a energia de Exu, simboliza a abertura dos caminhos e a conexão entre destinos", explicou.

Bruna também relacionou a simbologia à trajetória de Xica da Silva, personagem que será homenageada pela agremiação no Carnaval de 2027.

"Essa força se encontra com a história de Xica da Silva, mulher que desafiou seu tempo e escreveu seu próprio destino", acrescentou.

Ao finalizar a publicação, a atriz fez questão de agradecer à cantora pelo figurino.

"Um agradecimento especial à minha melhor amiga perfeita @anitta (te amo minha vida), que me emprestou esse look incrível, em perfeita sintonia com a simbologia e a grandiosidade do enredo do meu Salgueiro!", declarou.

Bruna estreou como musa do Salgueiro em 2026 e voltará à Marquês de Sapucaí no próximo ano.

O minidesfile integra a programação em comemoração ao Dia Nacional do Samba, que reuniu, entre os dias 27 e 29 de novembro, as escolas do Grupo Especial do Carnaval carioca na Cidade do Samba.