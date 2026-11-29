Bruna Griphao participou do minidesfile do Acadêmicos do Salgueiro, realizado na noite de sábado (28), na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro.
Musa da agremiação, a atriz acompanhou o ritmo da bateria e apresentou um figurino emprestado pela cantora Anitta. A roupa já havia sido usada pela artista nos Ensaios da Anitta – Signos, em janeiro deste ano.
Nas redes sociais, Bruna agradeceu à amiga pelo empréstimo e explicou a relação dos elementos presentes no look com o próximo enredo da escola.
"Cheguei meu @salgueirooriginal", escreveu a atriz ao compartilhar registros da apresentação.
Na sequência, ela falou sobre a representação do bode, elemento que compunha a produção. "O bode, guardião das encruzilhadas, representa a força, o mistério e a proteção dos caminhos sagrados. Sob a energia de Exu, simboliza a abertura dos caminhos e a conexão entre destinos", explicou.
Bruna também relacionou a simbologia à trajetória de Xica da Silva, personagem que será homenageada pela agremiação no Carnaval de 2027.
"Essa força se encontra com a história de Xica da Silva, mulher que desafiou seu tempo e escreveu seu próprio destino", acrescentou.
Ao finalizar a publicação, a atriz fez questão de agradecer à cantora pelo figurino.
"Um agradecimento especial à minha melhor amiga perfeita @anitta (te amo minha vida), que me emprestou esse look incrível, em perfeita sintonia com a simbologia e a grandiosidade do enredo do meu Salgueiro!", declarou.
Bruna estreou como musa do Salgueiro em 2026 e voltará à Marquês de Sapucaí no próximo ano.
O minidesfile integra a programação em comemoração ao Dia Nacional do Samba, que reuniu, entre os dias 27 e 29 de novembro, as escolas do Grupo Especial do Carnaval carioca na Cidade do Samba.