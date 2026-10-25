Reprodução das Redes Sociais Bruna Marquezine

Bruna Marquezine se prepara para estrelar a sua segunda participação em uma produção internacional. A atriz foi confirmada na terceira temporada de "The Gentlemen", "Os Magnatas do Crime", série britânica da Netflix. A informação foi confirmada pelo perfil da empresa no Reino Unido que publicou uma foto de Bruna ao lado de outros atores que compõem a terceira temporada da trama.

Reprodução das Redes Sociais Anúncio do elenco que fará parte da próxima temporada de "Os Magnatas do Crime"



No elenco, também estão os atores Orlado Bloom, que atuou em "Piratas do Caribe", Elijah Wood, protagonista em "O Senhor dos Anéis" e outros famosos que fazem parte da produção.

A gravações para a terceira parte da trama já começaram. Os sets de filmagem serão no Reino Unido e no Marrocos. Ainda não há previsão para estreia da temporada e nem também não há muitas informações sobre a personagem de Bruna.

Magnatas do Crime

A série foi lançada em 2024 e conta a história de um aristocrata, Horniman, interpretado por Theo James, que herda uma propriedade de sua família e descobre que o local abriga uma plantação de maconha. Após a descoberta, o personagem começa a se envolver com o crime organizado e se vê circulando entre uma posição de nobreza e a de líder co tráfico de drogas.

A primeira temporada foi um sucesso e a segunda estreou em setembro de 2025, com Theo James e Kaya Scoledario entre os atores principais. Os dois estarão na terceira temporada ao lado de Joely Richardson, Jasmine Balckborow, Ray Winstone, Vinnie Jones e Maya Jama. A produção terá oito episódios.

Estreia em Hollywood

Em 2023, Bruna Marquezine atuou em "Besouro Azul", filme da DC Comics que marcou sua estreia em Hollywood. Ela interpretou a personagem Jenny Kord. Na época, o filme dividiu opiniões dos críticos, mas a atuação de Bruna foi elogiada pelos críticos.