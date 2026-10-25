Bruna Marquezine se prepara para estrelar a sua segunda participação em uma produção internacional. A atriz foi confirmada na terceira temporada de "The Gentlemen", "Os Magnatas do Crime", série britânica da Netflix. A informação foi confirmada pelo perfil da empresa no Reino Unido que publicou uma foto de Bruna ao lado de outros atores que compõem a terceira temporada da trama.
No elenco, também estão os atores Orlado Bloom, que atuou em "Piratas do Caribe", Elijah Wood, protagonista em "O Senhor dos Anéis" e outros famosos que fazem parte da produção.
A gravações para a terceira parte da trama já começaram. Os sets de filmagem serão no Reino Unido e no Marrocos. Ainda não há previsão para estreia da temporada e nem também não há muitas informações sobre a personagem de Bruna.
Magnatas do Crime
A série foi lançada em 2024 e conta a história de um aristocrata, Horniman, interpretado por Theo James, que herda uma propriedade de sua família e descobre que o local abriga uma plantação de maconha. Após a descoberta, o personagem começa a se envolver com o crime organizado e se vê circulando entre uma posição de nobreza e a de líder co tráfico de drogas.
A primeira temporada foi um sucesso e a segunda estreou em setembro de 2025, com Theo James e Kaya Scoledario entre os atores principais. Os dois estarão na terceira temporada ao lado de Joely Richardson, Jasmine Balckborow, Ray Winstone, Vinnie Jones e Maya Jama. A produção terá oito episódios.
Estreia em Hollywood
Em 2023, Bruna Marquezine atuou em "Besouro Azul", filme da DC Comics que marcou sua estreia em Hollywood. Ela interpretou a personagem Jenny Kord. Na época, o filme dividiu opiniões dos críticos, mas a atuação de Bruna foi elogiada pelos críticos.