Reprodução Instagram Babá dos filhos de Virginia tem apartamento destruído por incêndio e pede ajuda

A babá dos filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Jaqueline Byanca, teve o apartamento onde mora com a família destruído por um incêndio na quinta-feira (22), em Goiânia, Goiás. As chamas começaram em um dos quartos e se espalharam por todo o imóvel. Apesar dos danos, ninguém ficou ferido.

Por meio das redes sociais, Jaqueline contou que o fogo começou rapidamente, quando não havia ninguém no apartamento. A suspeita é de que um carregador tenha entrado em curto-circuito. Emocionada, ela relatou o desespero ao ver o resultado do incêndio e perder tudo o que havia construído ao longo dos anos.

“Meu apartamento pegou fogo, foi tudo, tudo. Agora estou controlando as emoções, mas é desesperador, você olhar e ver isso assim, sem nada, tudo o que você demorou anos para construir”, desabafou.

Em outra parte do relato, a babá refletiu sobre a importância de valorizar a vida e as pessoas próximas, em vez de dar tanta importância aos bens materiais. “Mas é isso, valorizar cada dia mais as pequenas coisas e saber que nem tudo o que a gente tem, não é dinheiro, bens materiais, passa rápido, vamos valorizar as pessoas, quem tá do nosso lado”, afirmou.





Jaqueline pede ajuda para recomeçar

Após o incêndio, Jaqueline também pediu ajuda financeira para conseguir recomeçar, ressaltando que ela e seus familiares estão bem. A publicação mobilizou pessoas próximas a Virginia, que se manifestaram em apoio à babá e demonstraram disposição para contribuir com a recuperação da família.

Poliana Rocha, avó dos filhos de Virginia, compartilhou o vídeo e declarou que pretende ajudar. “Jack estamos com você! Esperando abrir a vaquinha para fazer minha parte”, escreveu. Mãe de Virginia, Margareth Serrão, também prestou seu apoio: “Sentimentos muito tia Jack, graças a Deus foi só bens materiais, você e seus filhos estão bem, e isso você vai conseguir tudo de novo.”

Virginia também pediu que seus seguidores contribuam com a campanha. “Quem puder ajudar doando qualquer valor. Também irei fazer minha parte!”, publicou nos stories.

Além das duas, Maressa Lopes e Lucas Guedez, amigos da influenciadora, também deixaram mensagens de apoio no Instagram de Jaqueline.



