Reprodução/Instagram Juliette e Neymar Jr

Juliette Freire, 36 anos, deixou de seguir Neymar Jr. , 34 anos, no Instagram após o jogador reagir com um emoji de risada a uma publicação que ironizava um comentário feito pela cantora, em uma postagem do influenciador Felca, 28 anos.

A movimentação chamou a atenção dos internautas e levantou questionamentos sobre a amizade entre os dois, que começou em 2021, quando ela venceu o Big Brother Brasil 21.

Tudo isso aconteceu após Juliette comentar “Pode se achegar” em uma publicação de Felca. A frase foi interpretada por parte dos internautas como uma referência a uma possível expectativa de posicionamento político do criador de conteúdo.

Entretanto, Neymar reagiu com risadas a postagem que ironizava essa interpretação. Pouco tempo após a repercussão, Juliette deixou de acompanhar o perfil do atleta.

Até o momento, nenhum dos dois se pronunciou publicamente sobre o episódio ou confirmou que a amizade chegou ao fim. contudo, Neymar continuava seguindo a cantora no Instagram.

Polêmica envolvendo Juliette, Neymar e Felca

A situação começou quando Felca anunciou o lançamento de um vídeo após um período afastado das redes sociais. A expectativa em torno do conteúdo gerou especulações entre internautas, incluindo interpretações de que o influenciador poderia abordar política.

No entanto, o vídeo divulgado por Felca tratou de experiências pessoais, incluindo questões ligadas à fobia social, e não apresentou o posicionamento político que parte do público esperava.

Reprodução/Youtuber Influenciador Felca

Na sequência, uma publicação ironizou a interpretação atribuída à cantora, relacionando o comentário dela ao cenário político. Neymar reagiu ao conteúdo com um emoji de risada, o que foi interpretado por muitos como deboche.

Juliette e Neymar eram amigos desde 2021

A aproximação entre os dois começou em 2021. Na época, o jogador chamou a paraibana de “fada sensata” nas redes sociais, e os dois passaram a interagir publicamente.

Reprodução/Instagram Neymar Jr e Juliette

Em julho daquele ano, eles chegaram a se encontrar pessoalmente e compartilharam registros nas redes sociais. O encontro aconteceu depois de Neymar cumprir uma promessa feita à campeã do reality: presenteá-la com um óculos cujo modelo tinha relação com o nome dela.

Desde então, os dois mantiveram uma relação bastante amigável. Até a publicação desta matéria, Juliette e Neymar não haviam apresentado um posicionamento público sobre o desentendimento.



