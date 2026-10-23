Globo/Beatriz Damy Castorine revela o que mais a atraiu em Marleide, sua personagem em "Lá na Minha Terra"

A atriz Castorine dará vida a Marleide Machado em "Lá na Minha Terra", próxima novela das seis da TV Globo. Esteticista e filha mais velha de Josélia (Suzy Lopes) e Heraldo (Leandro Daniel), a personagem é uma mulher batalhadora, que trabalha para conquistar sua independência financeira e procura caminhos para melhorar a vida da família. Apesar de ainda não ter encontrado o amor, ela mantém o desejo de viver essa experiência sem deixar de lado suas responsabilidades.

Em entrevista ao iG, Castorine destacou as características que mais a atraíram na personagem e ressaltou a maneira como Marleide se coloca à disposição daqueles que ama. Para a atriz, a protagonista de seu núcleo familiar tem uma capacidade especial de reconhecer o valor das pessoas, inclusive quando elas atravessam momentos difíceis. Essa característica também se reflete em sua profissão, já que a esteticista acredita que o cuidado pode ajudar a recuperar a autoestima e fazer com que alguém volte a enxergar a própria beleza.

“O que mais me atraiu na Marleide foi esse instinto de se colocar à frente pelas pessoas que ama. Ela é a filha mais velha e muitas vezes ocupa esse lugar de quem organiza e tenta resolver os problemas da família”, explicou a atriz.

Marleide quer transformar a realidade da família

A determinação da personagem não se limita ao cuidado com os outros. Segundo Castorine, Marleide tem objetivos próprios e acredita que é possível construir uma realidade diferente, mesmo diante das dificuldades. Com os pés no chão, ela procura alternativas para melhorar as condições de vida de todos e assume a iniciativa quando percebe que os familiares não conseguem encontrar uma saída.

“Acho que a trama dela parte muito desse desejo de melhorar a própria vida e a da família. A Marleide é muito pé no chão, mas tem planos, tem metas e acredita que as coisas podem mudar. E, quando a família não consegue enxergar um caminho, ela é aquela que dá a mão, vai na frente e tenta conduzir todo mundo para um novo começo”, afirmou.

A personagem também tem uma relação particular com o dinheiro. Diferentemente da irmã caçula, Lucijane (Nina Tomsic), que não trabalha e gasta o que os pais conquistam com sacrifício, Marleide valoriza o próprio esforço e evita despesas que considera supérfluas. O contraste entre as irmãs deve evidenciar diferentes maneiras de lidar com as responsabilidades familiares e com as oportunidades que surgem ao longo da história.

Relação com Lavra Seca representa possibilidade de recomeço

Embora tenha crescido em São Paulo, onde aprendeu a se virar e construiu sua vida, Marleide mantém uma ligação com Lavra Seca, cidade fictícia do sertão nordestino que faz parte da história de sua família. Para Castorine, essa conexão ganha força quando a personagem percebe que os parentes precisam encontrar uma nova direção.

A atriz explicou que a mudança de perspectiva permite que Marleide passe a enxergar o lugar não apenas como parte de suas origens, mas também como uma oportunidade de oferecer melhores condições de vida aos familiares.

“A Marleide cresceu em São Paulo, então é o lugar que ela conhece, onde aprendeu a se virar e construiu a vida dela. Ao mesmo tempo, existe uma conexão muito forte da família com Lavra Seca, que continua presente mesmo à distância”, contou.

Ela acrescentou que o retorno às raízes pode representar uma transformação importante para a personagem . “É como se ela olhasse para essa terra, que já faz parte da história da família, e enxergasse ali a chance de construir uma vida nova e com mais qualidade para todos eles”, completou.

Atriz aponta o que pode surpreender o público

Para Castorine, uma das características mais marcantes de Marleide é a capacidade de transformar afeto em atitude. Embora seja uma pessoa cuidadosa e dedicada aos familiares, ela não espera que as situações se resolvam sozinhas. Quando acredita em uma possibilidade, procura meios de colocá-la em prática, mesmo que isso exija coragem para enfrentar o desconhecido.

“Acho que o público vai descobrindo aos poucos o quanto a Marleide é determinada. Ela tem esse lugar muito amoroso e de cuidado, mas não fica só no desejo de que as coisas melhorem: quando acredita em alguma coisa, ela vai e tenta fazer acontecer”, declarou.

A atriz acredita que essa combinação entre sensibilidade e iniciativa será fundamental para aproximar a personagem dos telespectadores. “Ela enxerga possibilidades nas pessoas e nas situações e tem coragem de apostar nelas. Acho que essa força, que vem de um lugar muito afetuoso, é uma das coisas mais bonitas que o público vai conhecer nela”, concluiu.

Reproduçao TV Globo Lá na Minha Terra





Saiba mais sobre ‘Lá na Minha Terra’

Criada e escrita por Mario Teixeira, com direção artística de Allan Fiterman, "Lá na Minha Terra" estreia em 9 de novembro na TV Globo. A trama se passa entre a cidade fictícia de Lavra Seca, no sertão nordestino, e São Paulo, acompanhando histórias marcadas por conflitos familiares, reencontros e a busca por novos caminhos.

O enredo principal acompanha Rosenda (Dira Paes), uma pequena pecuarista que criou sozinha os cinco filhos após o desaparecimento do marido, Severino (Daniel de Oliveira), que partiu para São Paulo há mais de 15 anos e nunca voltou. Depois de tanto tempo sem respostas, ela decide atravessar o país para descobrir o que aconteceu e se depara com uma realidade inesperada: o homem assumiu a identidade de Cesário Ávila, tornou-se um empresário bilionário e vive ao lado de Ismália (Camila Morgado).

A história também apresenta Almerindo Mourão (Mateus Solano), poderoso fazendeiro apaixonado por Rosenda, que enfrenta a resistência da protagonista às suas investidas. Entre os conflitos do sertão e as transformações na capital paulista, a novela aborda temas como pertencimento, perdão, autoconhecimento e os laços que continuam conectando uma família às suas origens.



