Giovanna Hueb / iG Rafael Infante, Glória Pires, Tony Ramos e Cleo posam juntos na pré-estreia de Se Eu Fosse Você 3, no Rio de Janeiro.

Vinte anos após o lançamento do primeiro filme, Se Eu Fosse Você 3 leva Glória Pires e Tony Ramos de volta aos papéis de Helena e Cláudio. O novo longa da franquia estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (8) e passa a "troca de corpos" para uma nova geração, com Cleo e Rafael Infante no centro da história.

Na última terça-feira (6), o elenco se reuniu para a premiere do filme, realizada no Shopping Iguatemi, em São Paulo. O iG acompanhou o tapete vermelho e conversou com o elenco para saber os bastidores da produção e a nova fase da história.

Longa traz nova geração

Na continuação da franquia, Cláudio e Helena vivem uma nova fase após as confusões enfrentadas nos primeiros filmes. A filha do casal, Bia, agora adulta e interpretada por Cleo, é casada com Aquiles, vivido por Rafael Infante.





Tudo parece estar em equilíbrio até que uma situação inesperada muda a dinâmica da família. Desta vez, Bia e Aquiles acabam enfrentando uma experiência semelhante àquela que marcou a vida de Cláudio e Helena: a temida troca de corpos.

O novo capítulo é dirigido por Anita Barbosa. Daniel Filho, responsável pela direção dos dois primeiros filmes, participa como supervisor artístico, enquanto o roteiro é assinado por Leandro Soares.

Glória Pires celebra reencontro com Helena

Para a atriz, voltar ao universo da franquia significou reencontrar uma personagem que permaneceu presente na memória do público mesmo durante o longo intervalo entre os filmes.





“Essa continuação foi pedida por 15 anos. Tem 15 anos que saem notícias de que ia finalmente fazer o terceiro. E agora estamos aqui estreando”, afirmou a atriz ao iG.

Além do reencontro com Tony Ramos, Glória destacou o significado pessoal de dividir a nova produção com a filha, Cleo.

“Ter a Cleo junto, reencontrar o Tony, revisitar essa história, é tudo muito especial. Eu me sinto muito abençoada e muito homenageada também. Estou vivendo uma grande celebração na minha vida pessoal e profissional” Glória Pires









O primeiro filme da franquia chegou aos cinemas em 2006. Na trama, Helena e Cláudio enfrentavam uma crise no casamento quando, após um fenômeno inexplicável, acordavam no corpo um do outro.

O sucesso levou à continuação, lançada em 2009, com Se Eu Fosse Você 2, que vendeu mais de 6,1 milhões de ingressos e estabeleceu, à época, um recorde de público para uma produção brasileira no período da retomada, segundo dados da Agência Nacional do Cinema (Ancine).

Tony Ramos e o desenrolar de novas histórias

Duas décadas depois do início da franquia, o ator vê a chegada da nova geração como uma “passagem do bastão”.





Durante a entrevista ao iG, o ator comentou a possível expectativa de parte do público de encontrar exatamente a mesma dinâmica protagonizada por Cláudio e Helena nos primeiros longas.

“A gente não pode subestimar a inteligência do público”, afirmou.

Para o ator, acompanhar personagens mais jovens permite à franquia explorar como os dilemas presentes nos filmes anteriores aparecem em outra geração e em um novo momento da vida.

Cleo assume protagonismo na franquia

A mudança geracional ganha força com Cleo, que assume o papel da filha Bia adulta. A personagem havia sido apresentada ainda criança nos filmes anteriores. Para a atriz, entrar em uma franquia já consolidada pelo público trouxe entusiasmo.

“É uma honra mesmo. Além de ser uma franquia muito querida por todos os brasileiros, dá um prazer fazer parte” Cleo





Cleo também destacou a parceria construída com Rafael Infante e as possibilidades que uma trama baseada na troca de identidades oferece aos atores. E ela inclusive já pensa em uma eventual continuação.

“Eu me vejo em todos os próximos. Eu quero estar em todos”, afirmou.









Mensagem de empatia

Por trás das situações cômicas provocadas pela inversão de corpos, Rafael Infante falou sobre como existe uma mensagem nobre que atravessa a história: a dificuldade de realmente enxergar a vida pela perspectiva de outra pessoa.

“A gente faz muitos discursos hoje em dia, mas, na real, é muito difícil se colocar no lugar do outro”, disse.





Para o ator, a reflexão apresentada pelo filme não precisa ficar restrita aos relacionamentos amorosos.

“Esses personagens, nesse caso, são um casal, mas poderiam ser amigos, familiares. O convite para se colocar de verdade no lugar do outro é difícil" Rafael Infante





















Anita Barbosa comenta desafio de dirigir continuação

Responsável por comandar o terceiro filme, a diretora contou que uma de suas maiores preocupações era corresponder às expectativas criadas em torno de uma franquia conhecida por diferentes gerações.





Anita conhece de perto o universo de Se Eu Fosse Você. Antes de assumir a direção do terceiro filme, ela trabalhou como assistente de direção nos dois primeiros longas, lançados em 2006 e 2009, ao lado de Daniel Filho. CNN Brasil.

Assim como parte do elenco, ela também coloca a empatia entre os principais temas da produção.

“O filme traz uma mensagem muito bonita e atual. A gente fala muito sobre empatia. Empatia é uma coisa que a gente está precisando muito absorver nos dias de hoje”, declarou.

Quando estreia Se Eu Fosse Você 3?

O filme estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 8 de outubro de 2026. A distribuição é da Walt Disney. O lançamento acontece 20 anos após o primeiro longa, de 2006, e 17 anos depois de Se Eu Fosse Você 2, lançado em 2009.



