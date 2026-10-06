Imagem: Reprodução/ Divulgação Jogo beneficente terá entrada gratuita

Paulínia recebe, em 22 de outubro, um jogo beneficente que vai reunir ex-jogadores profissionais, YouTubers, influenciadores e criadores de conteúdo. A partida está marcada para as 19h, no Estádio Municipal de Paulínia, e terá entrada gratuita.

O público poderá levar alimentos para doação ao Fundo Social de Solidariedade de Paulínia. O evento também terá convidados especiais e sorteios de brindes ao longo da programação.

Entre os participantes está o Goleiro de Capacete, personagem conhecido nas redes sociais por conteúdos relacionados ao futebol, desafios e entretenimento. Natural de Paulínia, Júlio Cesar, como é conhecido, também é embaixador da plataforma NoGramado.

Goleiro de Capacete volta à cidade onde nasceu

Antes de levar o personagem para as redes sociais, Júlio Cesar começou no futebol aos oito anos. O influenciador passou pelas categorias de base de Ponte Preta e Guarani.

A inspiração para o nome pelo qual ficou conhecido veio do ex-goleiro tcheco Petr Čech. O capacete usado pelo jogador se tornou uma referência para Júlio, que incorporou o acessório à própria identidade no futebol e na internet.

Foto: Reprodução/ Divulgação Júlio Cesar é embaixador da plataforma NoGramado





Nas redes sociais, o Goleiro de Capacete reúne cerca de 900 mil seguidores no Instagram, mais de 5 milhões de inscritos no YouTube e 1,5 milhão de seguidores no TikTok, segundo informações divulgadas pela organização do evento.

A participação na partida em Paulínia reúne dois momentos da trajetória do influenciador: a formação no futebol e a atuação no entretenimento digital.

Futebol também terá ação solidária

Além da partida, o evento terá uma frente de arrecadação de alimentos. As doações serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade de Paulínia.

A entrada é gratuita, e a contribuição com alimentos será uma forma de participação do público na ação beneficente.

A partida terá ex-jogadores, YouTubers, influenciadores e outros convidados. O encontro pretende aproximar diferentes públicos que têm o futebol como ponto em comum.





Tecnologia entra em campo

A NoGramado, patrocinadora do evento e plataforma da qual o Goleiro de Capacete é embaixador, atua no desenvolvimento de ferramentas voltadas à análise e à divulgação de jogadores de futebol.

A empresa utiliza inteligência artificial para analisar vídeos e identificar características do desempenho dos atletas, como passes, dribles, finalizações e posicionamento em campo.

A plataforma também reúne informações como currículo esportivo, histórico de conquistas e vídeos do jogador. A proposta é concentrar esse material em um ambiente digital que possa facilitar o contato entre atletas, clubes e profissionais ligados ao futebol.

Para Paulo Batuta, idealizador da plataforma, a participação no jogo beneficente aproxima esporte, tecnologia e ação social.

“O futebol tem a capacidade de conectar pessoas de diferentes gerações e trajetórias. O NoGramado nasceu justamente com essa proposta de criar conexões e oportunidades no esporte. Participar de um evento como esse também é uma forma de associar essa paixão a uma iniciativa de solidariedade.”

A partida será realizada em 22 de outubro, às 19h, no Estádio Municipal de Paulínia. A entrada será gratuita.

Serviço

Jogo Beneficente YouTubers x Ex-Jogadores

Data: 22 de outubro de 2026, quinta-feira

Horário: 19h

Local: Estádio Municipal de Paulínia

Entrada: gratuita

Doações: alimentos serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Paulínia