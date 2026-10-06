Reprodução/Internet Aline Midlej foi fotografada com Pedro Vedova em cinema no Rio

Aline Midlej, apresentadora da GloboNews, foi fotografada em clima de romance com Pedro Vedova, repórter da Globo, durante um passeio no Rio de Janeiro neste sábado (3). Os dois estiveram juntos em um cinema na Gávea e apareceram sentados lado a lado, trocando carinhos. Em uma das imagens, Aline dá um beijo na bochecha do colega. Apesar da proximidade registrada no encontro, os jornalistas ainda não confirmaram publicamente um relacionamento amoroso.

Reprodução/Internet Apresentadora deu um beijo na bochecha de Pedro Vedova

A comunicadora e Pedro Vedova trabalham no mesmo grupo de comunicação, ela como apresentadora da GloboNews e ele como repórter da Globo. As fotografias chamaram atenção pela demonstração de intimidade entre os colegas durante o passeio. A informação é da Quem.









Fim do casamento de anos

O encontro aconteceu meses depois da separação dee Rodrigo Cebrian, diretor de televisão. Segundo amigos próximos citados nas informações sobre o término, os dois encerraram a relação em abril deste ano, após oito anos juntos. A notícia sobre a separação, porém, tornou-se pública apenas em setembro. A jornalista e o diretor mantiveram discrição sobre o assunto e não fizeram declarações públicas a respeito do fim do relacionamento durante esse período.

Aline e Rodrigo estavam juntos desde 2018 e oficializaram o casamento em dezembro de 2020. Os dois são pais de Celeste, de 3 anos. Mesmo após a divulgação da separação, nenhum deles comentou publicamente os motivos do término.

Os dois se conheceram quando ele foi ao jornal que ela apresentava divulgar o programa Que Mundo É Esse?, documentário de viagem que dirige na emissora carioca. "A gente se apaixonou no ar. Fiz uma pergunta para ele, que não me achava, e brinquei: 'Estou aqui, a voz do além'", relembrou em 2021.

Na época, a apresentadora relatou que terminou um casamento para se juntar ao ex-marido. "Sempre fui muito correta. Como toda mulher, tinha questões, mas não olhava para isso, tocava a vida. Começamos, eu e Rodrigo, a falar sobre trabalho e acabei me apaixonando. Terminei meu casamento para me casar com ele. É uma baita história de amor", disse para a Folha de S.Paulo.

A apresentadora defendeu que tinha que seguir a intuição no relacionamento. "A gente tem que seguir a intuição e, na dúvida, vai. Claro que tem dor e processos difíceis. Porém, a minha escolha, que considero corajosa, quebrou padrões e impactou todos à minha volta, fez todo mundo pensar. A vida está aí para a gente se arriscar. Dói, é difícil, mas vale a pena", afirmou.