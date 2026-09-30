Reprodução/Instagram/@arthuraguiar Arthur Aguiar quebra o silêncio após ações por dívidas de R$ 566 mil

Arthur Aguiar se manifestou nesta quarta-feira (30) após ter o nome envolvido em duas disputas financeiras. O ator, de 37 anos, campeão do “BBB 22”, foi citado em uma ação de despejo relacionada a uma dívida de aluguel de aproximadamente R$ 166 mil e em um processo movido pelo Banco Bradesco, que cobra cerca de R$ 400 mil referentes a faturas de cartões de crédito. Diante da repercussão dos casos, ele criticou a exposição de sua vida pessoal nas redes sociais.

“É triste ver como não existe mais limite pra nada. O importante é gerar cliques, engajamento, likes, comentários, independente do que isso pode gerar de dano no outro”, escreveu o artista nos Stories do Instagram.

Na publicação, Arthur também questionou como as pessoas reagiriam caso tivessem a própria intimidade exposta publicamente. “Será que você que publica esse tipo de notícia ou você que cria meme, que cria vídeo debochando da vida do outro, aguentaria se fosse com você? Você suportaria ver outras pessoas expondo a sua vida, da sua família, situações que não cabe a elas falarem ou julgarem? Você aguentaria?”, acrescentou.





Banco cobra cerca de R$ 400 mil de Arthur Aguiar

Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o Banco Bradesco entrou com uma ação judicial contra o ator em 21 de setembro para cobrar valores referentes a seis cartões de crédito. As faturas em aberto, relativas a débitos registrados até agosto deste ano, somariam aproximadamente R$ 400 mil.

De acordo com as informações do processo, a instituição financeira afirma que tentou negociar a dívida diretamente com Arthur antes de recorrer à Justiça, mas não teria conseguido chegar a um acordo. Por isso, o banco busca obter judicialmente o pagamento do valor que considera devido.

Ator também enfrenta ação de despejo

Além da cobrança bancária, Arthur Aguiar é alvo de uma ação de despejo relacionada a um imóvel em São Paulo. A locadora alega que o ator teria deixado de cumprir obrigações previstas no contrato de aluguel desde maio, acumulando uma dívida estimada em R$ 166 mil.



