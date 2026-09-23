Fagner Vilela - iG Rodrigo Sant'Anna





Rodrigo Sant’Anna transformou experiências da própria infância em inspiração para “Socorro! Minha Babá Tirou Férias!”, nova comédia nacional dos Estúdios Globo. Durante um evento de pré-lançamento, no Rio de Janeiro, o ator e roteirista conversou com o iG sobre a criação do filme, a relação com as mulheres e os próximos passos na carreira.

No longa, Rodrigo interpreta dois dos principais personagens: Helena, uma engenheira automotiva dedicada à carreira, e Socorro, a babá responsável por grande parte da rotina dos filhos da protagonista. Quando Socorro decide tirar férias, Helena precisa encontrar uma maneira de conciliar as responsabilidades familiares com a disputa por uma importante promoção no trabalho.

Segundo Rodrigo, a própria história de vida ajudou a construir a visão apresentada no longa. “Eu vim de uma comunidade e fui criado por duas mulheres e ainda chegou a minha avó em algum momento que ficou muito presente na minha vida. Então, as mulheres para mim têm uma força que não é proporcional à dos homens. Eu acho as mulheres mais fortes, mais guerreiras, mais heroínas”, afirmou ao iG.

O ator também destacou as dificuldades enfrentadas pelas mulheres para conciliar diferentes áreas da vida, especialmente após a maternidade. “O homem não vive essa situação de fragmentar a sua vida de trabalho com a vida da casa. A mulher vive isso de uma maneira muito mais impactante no momento que tem filho”, explicou.

Rodrigo quer continuar criando personagens

Além de protagonizar o filme, Rodrigo assina o roteiro ao lado de Marcelo Gonçalves, com colaboração de Sabrina Garcia. A experiência reforçou o interesse do artista por diferentes áreas da criação.

Questionado pelo iG sobre a possibilidade de escrever uma novela, ele afirmou que não pretende limitar seus projetos a um único formato. “Eu tenho vontade de tudo. Na verdade, eu amo trabalhar. Eu amo o que eu faço. Eu amo criar personagem. Eu amo atuar. Eu amo escrever. Então, onde estiver um lugar de criação, eu quero estar”, contou.

Fagner Vilela - iG Solange Couto e Dudu Azevedo





Solange Couto destaca relação com a comédia

Solange Couto também conversou com o iG durante o evento e falou sobre sua relação com o humor. A atriz interpreta Celita, mãe de Helena, uma mulher excêntrica e bastante desligada que acaba entrando na confusão familiar.

A artista contou que passou boa parte da carreira sendo associada a personagens dramáticos antes de começar a receber mais oportunidades na comédia. “A comédia é uma coisa que brota. Ela simplesmente sai. E eu descobri depois de um tempo”, afirmou.

Para Solange, a mudança ganhou força depois de sua participação como Dona Jura em “O Clone”. Desde então, ela passou a explorar mais o gênero e encontrou diferentes maneiras de levar humor para seus personagens.

Apesar das diferenças entre ela e Celita, a atriz identifica uma característica em comum: o lado materno. “Eu sou muito mãezona, sou mãe de me preocupar com comida, de me perguntar cadê você”, explicou.

Dudu Azevedo interpreta pai ausente

Dudu Azevedo vive Maurício, ex-marido de Helena e um pai que precisa assumir responsabilidades quando Socorro se afasta da família. Ao iG, o ator explicou que o personagem aborda, de maneira bem-humorada, a ausência de determinados pais na criação dos filhos.

“Os personagens encaram uma possibilidade de comportamento de pais, pais que na teoria se dizem bons pais, mas na prática são ausentes, são irresponsáveis e chegam só pra festa”, afirmou.

Para Dudu, a paternidade envolve diferentes responsabilidades e o personagem expõe justamente uma dessas contradições. “O filho é uma coisa muito séria, tem muitas camadas na paternidade. Acho que esse personagem escancara, revela essa face desses pais irresponsáveis”, disse.

Dudu celebra retorno aos Estúdios Globo

O filme também representa mais um trabalho de Dudu Azevedo na Globo após seu retorno à emissora. Durante a conversa, o ator relembrou a trajetória construída no canal e falou sobre a sensação de voltar a trabalhar no local onde começou a consolidar sua carreira.

“A Rede Globo foi uma empresa que me ofereceu um caminho longo, de muitas oportunidades de trabalho, uma empresa que me chancelou no mercado durante muitos anos, que viabilizou a minha vida como artista, como ator”, declarou.

Dudu afirmou que o reencontro com a emissora tem sido positivo e destacou a quantidade de projetos realizados desde sua volta. “Voltar pra cá, a empresa que me formou, me ensinou, me deu tantas oportunidades, é como voltar pra casa mesmo”, afirmou.

Em seu elenco, “Socorro! Minha Babá Tirou Férias!” também conta com Guilherme Fontes, Lola Fanucchi, Luellem de Castro e os atores mirins Don Estarneck e Ravi Welsh. O filme estreia no Globoplay em 25 de setembro.



