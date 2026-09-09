Reprodução/Instagram/@ailamenezes Aila Menezes mostrou a transformação após perder 90 kg e passar por uma abdominoplastia

A cantora Aila Menezes, de 38 anos, ex-participante do "The Voice Brasil", mostrou nas redes sociais o resultado de uma abdominoplastia após perder 90 kg desde que passou por uma cirurgia bariátrica, em 2024.

A artista baiana publicou uma foto em frente ao espelho quando completou 33 dias do procedimento. Na legenda, comemorou a recuperação e afirmou que a cicatriz estava “fininha, delicada, e melhorando a cada dia”.

Aila participou do "The Voice Brasil" em 2013 e vem mostrando aos seguidores diferentes etapas da mudança corporal. Em julho deste ano, ela já havia publicado uma comparação de antes e depois da perda de 90 kg.

Segundo a cantora, a decisão de fazer a bariátrica não começou como uma busca apenas estética. Em 2024, quando anunciou a cirurgia, Aila relatou problemas de saúde e uma lesão na coluna que prejudicava sua mobilidade.

Cantora fala sobre relação com o próprio corpo

Ao mostrar o resultado da abdominoplastia, Aila disse que as mudanças também envolvem a forma como passou a enxergar o próprio corpo.

O mais importante de tudo… estou cicatrizando por dentro também.

A cantora afirmou ainda que está revendo histórias, retomando o amor-próprio e se adaptando à nova aparência. Na publicação, disse que já consegue gostar do que vê diante do espelho.

Aila havia contado anteriormente que, mesmo antes do emagrecimento, não enxergava o corpo anterior como motivo de fracasso. Ao compartilhar o antes e depois em julho, afirmou que já tinha uma relação de amor-próprio antes da cirurgia.