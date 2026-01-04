Reprodução Com jogo da Copinha, Record perde para TV a cabo

Nem a exibição da Copa São Paulo de Futebol Júnior conseguiu melhorar o desempenho da Record na audiência. A emissora ficou atrás da TV por assinatura em números durante a transmissão da partida entre São Paulo e Marauinense-SE, vencida pelo time paulista por 2 a 0.

Segundo os dados preliminares, a Record marcou média de 2,2 pontos, enquanto a TV a cabo atingiu 2,3 pontos no mesmo intervalo. O índice é considerado baixo para uma emissora de sinal aberto e alcance nacional, evidenciando a distância em relação às principais concorrentes.

Rebeca Reis/Ag. Paulistão Sonhos em campo: a Copinha como porta de entrada no futebol





Nem mesmo o apelo do São Paulo em campo foi suficiente para alavancar os números. No ranking do horário, a Globo manteve ampla liderança, com 8,0 pontos de média. O SBT apareceu na sequência, com 3,9 pontos, enquanto a Record ficou fora da disputa direta pela vice-liderança.

A transmissão da partida começou às 10h50 e seguiu até 13h16. Apesar do longo tempo no ar, a emissora não conseguiu transformar a exposição em competitividade. Os números, ainda sujeitos a consolidação, voltam a expor a dificuldade da Record em fidelizar o público quando investe em eventos esportivos.





Na prática, o alcance também chama atenção. Na Grande São Paulo, cada ponto de audiência equivale a cerca de 78.780 domicílios e aproximadamente 199.600 telespectadores, de acordo com a Kantar Ibope Media. Com 2,2 pontos de média, a transmissão da Copinha na Record alcançou aproximadamente 263 mil pessoas.

Para efeito de comparação, a região metropolitana paulistana concentra cerca de 20,7 milhões de habitantes, segundo dados do Censo 2022 do IBGE.