Instagram/@graoficial Gracyanne Barbosa encerra 2025 exibindo corpo definido

Gracyanne Barbosa começou 2026 em clima de novidade também na vida pessoal. Em descanso na Bahia depois de passar o Réveillon no estado, a musa fitness confirmou que está conhecendo alguém, marcando o primeiro envolvimento assumido desde o término do casamento com o cantor Belo, oficializado em abril de 2024.

Em entrevista à revista Quem, a influenciadora foi objetiva ao falar sobre o assunto. Questionada se estaria se envolvendo com uma nova pessoa, respondeu apenas com um “sim”, sem entrar em detalhes ou revelar quem é o homem. Mesmo mantendo a discrição, fez questão de destacar o bom momento que vive atualmente.

Reprodução/Internet Gracyanne Barbosa e Belo estão oficialmente divorciados desde 2024





“Estou vivendo e estou muito feliz”, declarou.

As especulações ganharam força no sábado (3), quando Gracyanne compartilhou registros da viagem nas redes sociais.





Em algumas imagens, ela aparece acompanhada por um homem loiro e de porte atlético, além de posar com um buquê de flores, o que rapidamente despertou a curiosidade dos seguidores.

A repercussão foi imediata. Nos comentários, fãs celebraram a possibilidade de um relacionamento e enviaram mensagens de carinho, afirmando que a ex-BBB merece aproveitar essa nova fase após um longo período dedicada apenas à própria rotina e projetos pessoais.