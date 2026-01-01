Divulgação A influenciadora digital Sarah Estanislau

A influenciadora digital Sarah Estanislau escolheu o Majestic Palace Hotel, em Florianópolis, no sul do país, para comemorar a passagem de ano e também seu aniversário, no dia 1° de janeiro.

O evento ocorre no rooftop do hotel, reconhecido como o maior e mais tradicional da capital catarinense. O The Roof Lounge oferece vista privilegiada da cidade e do espetáculo da virada. Por isso, o local se tornou o palco ideal para uma celebração sofisticada e reservada.

A festa contará com open bar premium, open food e uma curadoria gastronômica pensada para harmonizar sabores e momentos. Assim, convidados vivenciam a chegada de 2026 de forma exclusiva, junto com Sarah.

A festa reunirá familiares, amigos próximos e convidados especiais. A anfitriã optou por um formato intimista, que privilegia conexões verdadeiras e celebrações significativas. Além disso, a escolha reforça o perfil discreto e estratégico de Sarah em momentos pessoais.

Ao longo da noite, a ambientação do rooftop cria uma atmosfera contemporânea, com iluminação planejada e vista panorâmica. Dessa forma, cada detalhe contribui para uma experiência memorável, alinhada ao lifestyle que a influenciadora compartilha em suas redes sociais.



