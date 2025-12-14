Reprodução / Redes Sociais Influenciador Samuel Sant'ann, conhecido como Gato Preto

A defesa do influenciador Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, se manifestou nas redes sociais após a prisão dele por dívida de pensão alimentícia, na manhã de hoje(14).

Segundo a defesa de Samuel, as partes envolvidas no caso já realizaram um acordo para a quitação integral do valor e esta atitude demonstra interesse na resolução da questão.

A defesa disse ainda que aguarda o recebimento dos valores pelo advogado da parte credora e a comunicação só juízo competente para que a ordem de soltura seja expedida.

Entenda o caso



O influenciador paulista, Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, foi preso, no Tatuapé, zona leste de São Paulo, no final da manhã deste domingo(14).

Segundo informações que circulam nas redes sociais, o influenciador foi preso por causa de uma dívida de pensão alimentícia no valor de R$ 57 mil.

As páginas relatam que Gato Preto estava saindo de uma casa de show quando foi abordado por policiais militares que efetuaram a prisão.

A defesa do influenciador confirmou a prisão e soltou uma nota no perfil oficial de Samuel.







Veja a nota na íntegra:



“Nota de Esclarecimento

Prisão Samuel, por dívida de pensão alimentícia

A defesa de Samuel, conhecido como Gato Preto, vem a público, em resposta às notícias veiculadas pela mídia, prestar os seguintes esclarecimentos sobre a sua prisão por dívida de pensão alimentícia.

Informamos que as partes envolvidas já realizaram um acordo para a quitação integral do débito, o que demonstra o total interesse na resolução da questão.

No presente momento, aguardamos apenas a conclusão dos trâmites formais, que consistem no recebimento dos valores pelo advogado pela parte credora e a subsequente comunicação ao juízo competente para que a ordem de soltura seja expedida.

Reiteramos que a situação está em processo de finalização dependendo apenas de etapas procedimentais para a sua completa regularização.

Atenciosamente, equipe Fabiana Oliveira.“